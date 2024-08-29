‘Ένας 28χρονος ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγη ώρα, φέρεται να είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο χθες αργά τη νύχτα παρέσυρε μηχανή με δύο 18χρονους, τους οποίους εγκατέλειψε τραυματισμένους στην άσφαλτο, στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας.

Για τη σύλληψη του οι αστυνομικοί αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας ,αλλά και μαρτυρίες.

Ο ένας από τους δύο νεαρούς, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος στο πόδι στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε.

Πηγή: skai.gr

