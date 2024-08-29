Αύριο, Παρασκευή 30 Αυγούστου, θα καταβληθούν σε 673.671 δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα του τρέχοντος μηνός, συνολικού ύψους 185.824.170 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα διανεμηθούν:

Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 231.923 – 28.157.369 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 186.365 –43.131.120 ευρώ

Αναπηρικά: δικαιούχοι 188.248 – 82.970.357 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 593 – 175.785 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5469 – 192.481 ευρώ

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.244 – 5.360.744 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 19.329 – 8.194.465 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 85 – 67.341 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.435 – 13.369.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 6 – 2.400 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.231- 207.368 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11- 11.000 ευρώΠρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 17 – 5.368 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 172 - 18.184 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 602 – 291.275 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.290 –1.016.668 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.651 – 2.652.745 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Πηγή: skai.gr

