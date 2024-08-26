Βιασμός 16χρονης στον Κολωνό: Οι απειλές του 44χρονου στο άτυχο κορίτσι

Toν ψυχολογικό εκβιασμό τον οποίο και υφίστατο επί σχεδόν δύο μήνες περιέγραψε η 16χρονη στον Κολωνό που βιαζόταν από τον 44χρονο πατέρα του πρώην φίλου της.

Ο 44χρονος από τον Ιούνιο μέχρι και τις 19 Αυγούστου, φέρεται να βίαζε τουλάχιστον δέκα φορές το κορίτσι σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, στην περιοχή του Κολωνού, πριν συλληφθεί από τις Αρχές την περασμένη Παρασκευή.

Η περιγραφή της 16χρονης σοκάρει, όπως δημοσιοποιήθηκε από το Mega, σοκάρει.

«Με είχε πιάσει κρίση πανικού. Έτρεμα. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Φοβόμουν πάρα πολύ. Του έλεγα: Σε παρακαλώ πολύ φύγε. Φοβάμαι. Και μου έλεγε… πέντε λεπτά, να το κάνω και φύγαμε. Ύστερα έλεγε ότι δεν έκανε κάτι και είναι στη φαντασία μου. Πήγαινε να με βγάλει τρελή.»

Σύμφωνα με τη 16χρονη, ο 44χρονος ισχυριζόταν ότι πάσχει από καρκίνο, όπως η μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή. Εκμεταλλευόταν ακόμα και αυτό και την εκβίαζε.

«Με απειλούσε. Μου έλεγε ότι θα πάρει τον πατέρα μου και ότι ξέρει πως έχει πρόβλημα στην καρδιά. Θα του χώσω δυο μπουνιές στην καρδιά και θα τον πάω εκεί που είναι και η μάνα σου…», περιγράφει η 16χρονη.

Εκείνος το ξανάκανε. Την παρέσυρε και τη βίαζε ξανά…

«Μου είπε ότι ήθελε να ξαναγίνει και εγώ του έλεγα γιατί το κάνεις αυτό. Μου απάντησε ότι δεν είναι καλά, ότι ήθελε να το κάνει πριν φύγει από τη ζωή. Εγώ τι φταίω; Του είπα. Εκείνος το έκανε ξανά και έλεγε ότι δεν το έκανε και είναι εντύπωσή μου».

Τελικά το ανήλικο κορίτσι δεν άντεξε άλλο και μίλησε στον πατέρα της, ο οποίος και πήγε αμέσως στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τον 44χρονο, που φρόντιζε να είναι προσεκτικός στις κινήσεις του, και όταν τον είδαν κάτω από το σπίτι της 16χρονης τον συνέλαβαν παρότι εκείνος προσπάθησε να διαφύγει.

Ο 44χρονος ισχυρίζεται ότι δεν τίθεται θέμα βιασμού και επικαλείται μηνύματα που υπάρχουν στο κινητό του. «Θέλω να κάνουμε έρωτα», φέρεται να γράφει ένα από τα μηνύματα.

Η 16χρονη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς και κάνει λόγο για μία πλεκτάνη που έστησαν όταν κατάλαβαν ότι θα καταγγείλει τον βιασμό.

Αύριο ο 44χρονος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ η ανήλικη είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και οι αστυνομικοί ερευνούν τυχόν γνώση και εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

