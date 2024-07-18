Ο αριθμός των βιασμών στη Βραζιλία αυξήθηκε κατά 6,5% τον περασμένο χρόνο σε σύγκριση με το 2022, με έναν βιασμό να καταγράφεται κατά μέσο όρο κάθε έξι λεπτά, την ώρα που ο αριθμός των ανθρωποκτονιών μειώθηκε για τρίτη συναπτή χρονιά, σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής μέτρησε 83.988 βιασμούς τον περασμένο χρόνο, ένας αριθμός ρεκόρ από τότε που αυτά τα δεδομένα άρχισαν να καταγράφονται το 2011 από τη μη κυβερνητική οργάνωση Forum Brasileiro de Segurança Publica (FBSP), βάσει των μητρώων της αστυνομίας.

Στην ετήσια έκθεσή της, η FBSP κάνει λόγο για μια αύξηση 91,5% του αριθμού των βιασμών σε σύγκριση με το 2011 και «μια συνεχιζόμενη αύξηση τα τελευταία 13 χρόνια».

Μεταξύ των θυμάτων βιασμών στη Βραζιλία, το 88,2% είναι γυναίκες. Το 61,6% είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών, ενώ στο 64% αυτών των περιστατικών ο δράστης είναι μέλος της οικογένειας.

Η αύξηση των περιστατικών που καταγράφονται στα αστυνομικά τμήματα δείχνει «μια μεγαλύτερη επίγνωση (…), τα θύματα ενθαρρύνονται περισσότερο να καταθέσουν μήνυση, όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι αυτός ο αριθμός είναι πολύ υψηλός», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σαμίρα Μπουένο, εκτελεστική διευθύντρια της ΜΚΟ, κρίνοντας πως αυτή η μάστιγα παραμένει υποτιμημένη.

«Δεδομένου ότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι παιδιά, αυτού του είδους η βία μπορεί να λαμβάνει χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού αναγνωριστεί από έναν υπεύθυνο ή το σχολείο», συμπλήρωσε η ίδια.

Αναφορικά με τις ανθρωποκτονίες, η Βραζιλία κατέγραψε λιγότερες από 47.000 για πρώτη φορά το 2023, από την έναρξη της καταγραφής των δεδομένων της ΜΚΟ πριν από 13 χρόνια, ήτοι ένα σύνολο 46.328.

Αυτό μεταφράζεται σε μια πτώση 3,4% σε σύγκριση με το 2022, η τρίτη κατά σειρά μείωση σε ετήσιο επίπεδο σε αυτήν τη χώρα των 203 εκατομμυρίων κατοίκων.

Όμως, ο αριθμός των ανθρωποκτονιών, 22,8 ανά 100.000 κατοίκους, είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε σύγκριση με τον μέσο όρο παγκοσμίως (5,8 ανά 100.000 κατοίκους), όπως τον έχουν υπολογίσει τα Ηνωμένα Έθνη.

«Η Βραζιλία φιλοξενεί περίπου το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού, όμως καταγράφουμε εκεί σχεδόν το 10% όλων των ανθρωποκτονιών που διαπράττονται στον πλανήτη» διαπιστώνει ο πρόεδρος της Forum Brasileiro de Segurança Publica, Ρενάτο Σέρχιο ντε Λίμα, σε ένα δελτίο Τύπου.

Η έκθεση καταμετρά 6.393 ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων το 2023, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με το 2022. Μεταξύ αυτών, το 82,7% ήταν μαύροι και το 71,7% νέοι ηλικίας 12 έως 29 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.