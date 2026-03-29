Με τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα οδηγούσε το όχημά του στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας να κινείται με 180 χλμ την ώρα, αντί για το όριο των 60 χλμ. Αντίστοιχα, στην περιοχή του δήμου Παύλου Μελά, 48χρονος άντρας, που επιπλέον δεν είχε άδεια οδήγησης, εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 114 χιλιομέτρων την ώρα, αντί των επιτρεπόμενων 50 χλμ, κάνοντας μάλιστα επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη. Επιπλέον, έπειτα από έλεγχο αλκοολομέτρησης, διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τέλος, συνέλαβαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης έναν 19χρονο, διότι οδηγούσε δίκυκλο ιδιοκτησίας του χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

«Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση» τονίζεται σε ανακοίνωση των αρχών.

Πηγή: skai.gr

