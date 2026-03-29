Με εντάλματα προσωρινής κράτησης για τέσσερις κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ζημιά πολλών εκατομμυρίων. Ενώπιον της aνακρίτριας οδηγήθηκαν χθες, Σάββατο, 15 κατηγορούμενοι, ενώ την Παρασκευή είχαν απολογηθεί οι πρώτοι επτά.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ξημερώματα, με την δικαστική λειτουργό και τον eισαγγελέα να κρίνουν προφυλακιστέους δύο λογιστές, έναν διαφημιστή και έναν ακόμη κατηγορούμενο γνωστό από την συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι- ριάλιτι. Και οι τέσσερις φαίνεται, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία και δράση του κυκλώματος.

Οι υπόλοιποι 11 της δεύτερης ομάδας, που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιβολή χρηματικής εγγύησης από 10 έως 50.000 ευρώ, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της aνακρίτριας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται. Κάποιοι δε, φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι εν αγνοία τους τους ενέπλεξαν στην παράνομη δραστηριότητα οι λογιστές.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Εχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά του δημοσίου που προσδιορίζεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ, πλην των 22 που απολογήθηκαν προκύπτει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

