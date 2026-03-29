Κακοποίηση και τραγικές συνθήκες διαβίωσης για το 10 μηνών κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Τραγικές συνθήκες ζούσε το μόλις 10 μηνών κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με κατάγματα, οστεομυελίτιδα, ενώ οι γιατροί εντόπισαν στο κορμάκι του και εγκαύματα και δαγκώματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η ιατροδικαστική έκθεση που έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα κάνει λόγο για ξεκάθαρη πρόκληση τραυμάτων λόγω κακοποίησης, ή παραμέλησης του βρέφους ή συνδυασμό και των δύο.

Όπως έχει γίνει γνωστό το παιδί ζούσε σε καταυλισμό Ρομά, δεν είχε λάβει ιατρική φροντίδα για τα παλαιότερα τραύματά του, η μητέρα του είναι 18 ετών, είναι και πάλι έγκυος, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει και το Χαμόγελο του Παιδιού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε πως: «Είναι τέτοια η εγκληματική αμέλεια της μάνας… Έχουμε ένα παιδί που έχει δύο σοβαρά κατάγματα και δεν αντιμετωπίζονται ιατρικά εδώ και 15-20 μέρες και το ένα προκαλεί σοβαρή ασθένειας, οστεομυελίτιδα, που θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή. Η μάνα στον κόσμο της. Και ταυτόχρονα στο σώμα του παιδιού βρήκαμε να έχει παλιά σημάδια από δαγκωματιές και καψίματα».

Με τη σειρά του ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος ανέφερε πως «αυτό το μωράκι από τύχη ζει. Αλλά είναι το μοναδικό; Δεν είναι», ενώ σημείωσε πως «η μητέρα εξαφανίστηκε πριν από 2 χρόνια και βγάλαμε alert. Και εξαφανίστηκε γιατί έφυγε από κάπου που ταλαιπωριόταν. Και αυτό παιδί ήταν. Επιτρέπεται να παντρεύονται σε ηλικία 12 και 13 ετών σε μια χώρα που αυτό απαγορεύεται υποτίθεται και κάνουν παιδιά σε μια ηλικία που δεν μπορούν καν να φροντίσουν τον εαυτό τους;».

Τόσο ο κ. Γιαννακός όσο και ο κ. Γιαννόπουλος τόνισαν πως υπάρχουν πολλά κακοποιημένα παιδιά στα νοσοκομεία και δεν υπάρχουν προνοιακές δομές για να τα φιλοξενήσουν.



Πηγή: skai.gr

