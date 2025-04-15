Θεσσαλονίκη: Στο εργοτάξιο του Flyover και στο μετρό η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών

O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος επισκέφτηκαν το εργοτάξιο του Flyover προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των εργασιών.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Αμαξοστάσιο της Πυλαίας και επίσκεψη στα έργα επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά.

Τέλος θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο ΥΜΑΘ.

