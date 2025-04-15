Η έναρξη της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης και η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των αέριων ρύπων στη Θεσσαλονίκη ενώ και η έναρξη των εργασιών του Flyover δεν προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα, ιδιαίτερα μετά τη λήψη των μέτρων αστυνόμευσης από τη Διεύθυνση Τροχαίας.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία για την εξέλιξη των βασικών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα της πόλης (αιωρούμενα σωματίδια PM10, διοξείδιο του αζώτου ΝΟ2), για την περίοδο Δεκεμβρίου 2022 - Φεβρουάριου 2025, όπως καταγράφονται στους σταθμούς μέτρησης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσιάστηκαν από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Γιουτίκας ανέλυσε τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας από τους σταθμούς μέτρησης στην Αγίας Σοφίας (κέντρο), την Καλαμαριά (ανατολικά) και το Κορδελιό (δυτικά), εξηγώντας πως τα αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ10 προέρχονται, κυρίως, από την καύση στερεών καυσίμων για οικιακή θέρμανση και βιομηχανικές δραστηριότητες, ενώ κύρια πηγή του διοξειδίου του αζώτου είναι οι ιδιωτικές μετακινήσεις και μεταφορές.

«Όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία, η ολοκλήρωση των έργων του μετρό και ο εκσυγχρονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς, που ζητούσαμε επίμονα την τελευταία πενταετία, συμβάλουν δραστικά στον περιορισμό, όχι στην εξάλειψη, των υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων στην ατμόσφαιρα και υπάρχει γενικότερα μια τάση καθοδικής πορείας των τιμών τον Φεβρουάριο του 2025, συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης.

Στο πλαίσιο της καλύτερης αξιολόγησης των στοιχείων, ο κ. Γιουτίκας υπενθύμισε πως οι εργασίες κατασκευής του Flyover ξεκίνησαν στα μέσα του 2023, ενώ το μετρό λειτουργεί από τα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Αναλύοντας ειδικότερα τα νούμερα τον Δεκέμβριο του 2022, από το σταθμό της Αγίας Σοφίας, για το διοξείδιο του αζώτου καταγράφονταν σχεδόν 48 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ξεπερνώντας το μέσο επιτρεπόμενο όρο που είναι 40mg, ενώ με την έναρξη του Flyover φάνηκε μια «εκτόξευση» του διοξειδίου του αζώτου στο κέντρο στα 60mg, καθώς παρατηρούνταν κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη. Αντίθετα, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2024 και 2025 και με τη λήψη των μέτρων αστυνόμευσης από την Τροχαία το διοξείδιο του αζώτου στην Αγίας Σοφίας «έφτασε πλέον πολύ κοντά στο ετήσιο όριο που είναι τα 40 μικρογραμμάρια. Παρατηρείται, δηλαδή, αρχικά μια άνοδος των τιμών που μειώνονται στη συνέχεια, ενώ τα επίπεδα μέτρησης του 2025 είναι πολύ καλύτερα και από το 2022», είπε ο κ. Γιουτίκας.

Συγκρίνοντας τα αιωρούμενα σωματίδια, την ίδια τριετία, ο αντιπεριφερειάρχης σχολίασε πως για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφηκαν οι λιγότερες υπερβάσεις του μέσου ημερήσιου όρου που είναι τα 50mg.

Από τον σταθμό μέτρησης της Καλαμαριάς για το διοξείδιο του αζώτου προκύπτει πως «δεν παρατηρούνται σοβαρές διακυμάνσεις, γενικά κινούνται κάτω από το όριο των 40mg ανά κυβικό, ενώ η περιοχή δεν επηρεάστηκε άμεσα από το Flyover, το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Επηρεάστηκε έμμεσα γιατί με την έναρξη κατασκευής της εσωτερικής περιφερειακής υπήρχε αυξημένη κίνηση στην Καλαμαριά προς το κέντρο και ανάποδα». Επιπλέον και στα αιωρούμενα σωματίδια στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης καταγράφεται μειωμένη τάση.

Όσο για την περιοχή του Κορδελιού, στη δυτική Θεσσαλονίκη ανέφερε: «δεν παρατηρούνται σοβαρές διακυμάνσεις στην περιοχή για το διοξείδιο του αζώτου. Υπήρχε αυξημένη κίνηση σε Εύοσμο και Κορδελιό προς ανατολική Θεσσαλονίκη, κυρίως γιατί πολλοί χρήστες Ι.Χ. έκαναν χρήση τον αστικό ιστό και όχι τον περιφερειακό» ανέλυσε ο κ. Γιουτίκας, προσθέτοντας πως πτωτική τάση καταγράφεται και στα αιωρούμενα σωματίδια, που είναι κάτω από το όριο των 50mg.

«Με την παρουσίαση των στοιχείων και των δεδομένων, είδαμε την επίδραση των έργων του Flyover, την επίδραση των έργων που ολοκληρώθηκαν όπως το μετρό και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και θα συνεχίσουμε να παρατηρούμε την εξέλιξη από τους εννέα σύγχρονους σταθμούς μέτρησης αερίων ρύπων που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου καθώς βγαίνει ημερήσιο δελτίο για τους αέριους ρύπους και μια πρόγνωση των επόμενων ημερών», συμπλήρωσε ο κ. Γιουτίκας.

