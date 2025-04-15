Ρευματοκλοπή - μαμούθ από ψησταριά στη Θεσσαλονίκη

Ρευματοκλοπή άνω των 80.000 ευρώ αποκάλυψε έλεγχος κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - ψησταριά που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε παρέμβαση στον μετρητή ρεύματος, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η κατανάλωση ενέργειας (κιλοβατώρες), ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία.

Εις βάρος του 60χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

