Απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα τα ταξί, με βασικό αίτημα να επιτραπεί η κίνησή τους στις λεωφορειολωρίδες.

«Δεν φτάνει η πειρατεία που μας έχει διαλύσει, δεν φτάνει η ακρίβεια που δεν υπάρχει πελάτης, έρχεται ο κ. Κυρανάκης και μας φέρνει σε αδιέξοδο. [...] Οι ταξιτζήδες θα διαμαρτύρονται σε όλη την κοινωνία, θα κάνουν αγώνα πολιτικό απέναντι στην κυβέρνηση» δήλωσε σε φορτισμένο τόνο ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Τα ταξί συγκεντρώθηκαν στο «παραδοσιακό» σημείο απ' όπου ξεκινούν οι κινητοποιήσεις τους, στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών και πραγματοποίησαν πομπή με κόρνες, πανό και καπνογόνα προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.