Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο διανομέας που γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου 50χρονο Ελλάδα 17:32, 10.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 27χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.