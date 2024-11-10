Θεσσαλονίκη: Σε προσκύνημα την Τρίτη η σορός του Γιάννη Μπουτάρη

Σε προσκύνημα στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, στον χώρο τον οποίο για εννέα χρόνια τίμησε με την ιδιότητα του δημάρχου της πόλης, θα εκτεθεί την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου, η σορός του Γιάννη Μπουτάρη που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 82 ετών.

Την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Η κηδεία θα γίνει στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης όπου οι σημαίες κυματίζουν από χθες μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την οικογένεια του εκλιπόντος η σορός θα εκτεθεί στο αίθριο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και θα ακολουθήσουν οι επικήδειοι λόγοι.

«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης σ' αυτή τη δύσκολη ώρα» αναφέρει η οικογένεια του πρώην δημάρχου, του επιχειρηματία και οινοποιού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Θερμή παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη μνήμη του κυρ-Γιάννη στα παρακάτω ιδρύματα:

ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ https://argokoinsep.gr/

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ https://www.arcturos.gr/

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ https://asylopaidiou.gr

Πένθος στη Νάουσα και το Νυμφαίο

Εκτός από την πόλη της Θεσσαλονίκης, δύο ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η Νάουσα και το Νυμφαίο, που σημαδεύτηκαν από την επαγγελματική και κοινωνική του δράση, «θρηνούν» για την απώλεια του Γιάννη Μπουτάρη.

Λόγω πένθους κλειστά είναι τα κτήματα και τα οινοποιεία σε Νάουσα και Αμύνταιο.

Το κτήμα Κυρ Γιάννη στο Γιαννακοχώρι της Νάουσας αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις του κρασιού από όλο τον κόσμο. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τις πρώτες φυτεύσεις, ο αμπελώνας στο Γιαννακοχώρι, έγινε το Κτήμα Κυρ-Γιάννη.

Ο δήμαρχος της Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, αποχαιρετά με δήλωση του τον «σπουδαίο κυρ Γιάννη. Είναι από τις λίγες φορές που οι λέξεις φαίνονται τόσο φτωχές μπροστά στο μεγαλείο του ανδρός. Διότι ο Γιάννης Μπουτάρης, ο δικός μας κυρ Γιάννης υπήρξε καθοριστικός για μια σειρά πραγμάτων. Σπουδαίος για την οινοποιία, για τη Θεσσαλονίκη, τη Νάουσα, την αυτοδιοίκηση, σπουδαίος για την ανάπτυξη, μα πάνω απ' όλα σπουδαίος για όλους εμάς που εμπνευστήκαμε από το πάθος, την οξυδέρκεια, την επιμονή, την αποτελεσματικότητα, την ανατρεπτική του σκέψη».

Όπως τονίζει ο κ.Κουτσογιάννης «η Νάουσα στέκει με ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα μεγάλα που της πρόσφερε, καθώς υπήρξε ο καλύτερος πρεσβευτής της, την έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη με την οινοποιητική του μεγαλοφυΐα, ενώ συνάμα στήριξε κάθε τι μεταρρυθμιστικό στον τόπο μας και στάθηκε αρωγός στα δύσκολα».

Στο Νυμφαίο, με ανείπωτη θλίψη και ο «Αρκτούρος» αποχαιρετά τον Γιάννη Μπουτάρη.

Ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και δημιούργησε τη μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος το 1992, όταν βρέθηκε μπροστά σε μία αρκούδα χορεύτρια μαζί με τον γιο του Μιχάλη.

