Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Γιάννης Μπουτάρης αφήνοντας μια μεγάλη παρακαταθήκη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ενεργός πολίτης μέχρι το τέλος της ζωής του, υπηρετώντας την πόλη στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ως δημοτικός σύμβουλος. Ένας από τους σημαντικότερους οινολόγους και οινοποιούς της Ελλάδας και στις δυο του θητείες ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης έδωσε μια νέα ελπίδα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία σχεδόν το σύνολο της πόλης, σήμερα τον ευγνωμονεί.

«Η μετανάστευση είναι χαρακτηριστικό της φυλής μας»

Ένα ελεύθερο πνεύμα που ανδρώθηκε στο χώρο του επιχειρείν, βοηθώντας με τις ιδέες του τον κλάδο του κρασιού στην Ελλάδα και προωθώντας την έννοια του οινοτουρισμού στη χώρα. Κοσμοπολίτης, ίσως και λόγω οικογενειακής παράδοσης. «Έχουμε πολλούς Έλληνες στη Γερμανία, λόγω του περίφημου brain drain. Έχω βέβαια μια αμφιβολία για αυτό. Οι Έλληνες ήταν από πάντοτε μετανάστες. Ο παππούς ο δικός μου, από τη μεριά της μάνας μου, έφυγε σε ηλικία 14 χρονών από το Νυμφαίο Φλώρινας και πήγε εργάτης στη Γερμανία, πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι έφτασε στο σημείο να γίνει πλούσιος καπνέμπορος. Ο παππούς της μακαρίτισσας της γυναίκας μου έφυγε από την Καστοριά, σε ηλικία 14 χρονών, πήγε στο Παρίσι, και μεγαλούργησε σαν γουνέμπορος. Εν συνεχεία τα πούλησε όλα στη Γαλλία κι επέστρεψε στην Ελλάδα», είχε μοιραστεί στο πλαίσιο περσινής συνέντευξης που παραχώρησε στη Deutsche Welle.



Άνοιξε τις πόρτες της Θεσσαλονίκης ξανά στον κόσμο, απέναντι στη συντήρηση και την ομφαλοσκόπηση που επικρατούσε στην πόλη, πριν την ανάληψη της Δημαρχίας από τον ίδιο. Ανέδειξε το παρελθόν της πόλης, τα μνημεία και την ιστορία της και πλέον η Θεσσαλονίκη μιλά πολλές ξένες γλώσσες, από το πλήθος τουριστών που την επισκέπτονται, τονώνοντας την τοπική οικονομία. Πολλές φορές αντισυμβατικός, κόντρα στις επικρατούσες απόψεις. «Δεν είναι κάτι καινούριο οι άνθρωποι να φεύγουν από την Ελλάδα. Δε βρίσκουνε δουλειές. Στην Αμερική γιατί δεν έχει brain drain; Είναι τέτοιες οι συνθήκες που αντιμετωπίζει το κράτος τις επιχειρήσεις και δεν έχουν λόγο να φύγουν οι άνθρωποι, γιατί βρίσκουν δουλειά επί τόπου. Η μετανάστευση είναι χαρακτηριστικό της φυλής μας. Και κάποιοι που ήταν πιο προωθημένοι λέγανε θα φύγουμε στο εξωτερικό. Τι θα πάθουμε με το brain-drain; Τίποτα δε θα πάθουμε», τόνιζε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο στη συνέντευξη στην Deutsche Welle πέρσι, αμφισβητώντας το φόβο που επικρατεί για τη φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό.

Πιστός στην ελληνογερμανική συνεργασία

Υπήρξε ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ένας από τους πρωτεργάτες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία αλλά και την μετέπειτα εξέλιξη του θεσμού, βοηθώντας έτσι την ελληνογερμανική φιλία, που γνώρισε ουκ ολίγους τριγμούς στα δύσκολα χρόνια της ελληνικής κρίσης. Πίστευε, κόντρα στο πείσμα διαφόρων, στην ελληνογερμανική συνεργασία και σε κάθε ευκαιρία τόνιζε τα οφέλη της, παρακινώντας και άλλους Δήμους να τη στηρίξουν με θέρμη.



Στάθηκε πέρσι δίπλα στο Ινστιτούτο Γκαίτε στη Θεσσαλονίκη, όταν απειλούνταν με αναστολή των δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας πολλές πρωτοβουλίες. «Το Ινστιτούτο Γκαίτε δεν είναι ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Μεταφέρει τη γερμανική κουλτούρα, η οποία είναι πολύ χρήσιμη στην Ελλάδα. Είναι κρίμα να χάσουμε ένα Ινστιτούτο με μεγάλη ιστορία και να το αγνοούμε. Το Γκαίτε είναι περιουσία για τη Θεσσαλονίκη», είχε πει χαρακτηριστικά o Γιάννης Μπουτάρης, μιλώντας στη Deutshe Welle,γεμάτος αγωνία για το μέλλον του Ινστιτούτου στην Θεσσαλονίκη, που ευτυχώς γλίτωσε από τις περικοπές του γερμανικού υπουργείο Εξωτερικών.

Απέναντι στον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία

«Ο αντισημιτισμός είναι δεδομένος στην Ελλάδα, ενώ έπρεπε να είναι μειωμένος. Δεν είναι μικρός, είναι μεγάλος ο αντισημιτισμός. Σε όλη την Ευρώπη είναι, και σε όλον τον κόσμο είναι. Γιατί οι άνθρωποι τι θέλανε, μια πατρίδα. Την αποκτήσανε την πατρίδα κι είναι μόνιμα σε πρόβλημα με τους Άραβες. Λέει η Χαμάς ότι θέλουν να εξαφανίσουνε τους Εβραίους από τη γη. Δηλαδή τι θέλουν; Να κάνουν αυτό που έκαναν οι Ναζί;», δήλωνε χαρακτηριστικά πέρσι στο πλαίσιο της της συνέντευξης του στη Deutsche Welle, o Γιάννης Μπουτάρης με αφορμή την επικείμενη ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Ήταν τότε γεμάτος αγωνία για την έγκριση της πολυπόθητης οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του μουσείου. Εξάλλου υπήρξε από τους τους πρώτους που ενστερνίστηκε το όραμα για το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος και έδωσε μεγάλο αγώνα για την υλοποίηση του. Γι’ αυτό αλλά και για πολλά άλλα που απλόχερα έδωσε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η πόλη θα τον ευγνωμονεί. Καλό ταξίδι Κυρ-Γιάννη.

