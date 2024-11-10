Χαρδαλιάς: Δημιουργούμε διεθνές δίκτυο για τη διάδοση των αξιών του Μαραθωνίου  

«Καλωσορίζουμε στην Αττική τη γη που γέννησε τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και το πνεύμα του αθλητισμού, τους δεκάδες χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες που συνέρρευσαν από τα πέρατα του κόσμου. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους». Με αυτά τα λόγια, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υποδέχθηκε τους δρομείς που συμμετείχαν στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, ο οποίος διοργανώθηκε και από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς, το πρωί, στην αφετηρία στον Μαραθώνα, σήμανε την έναρξη της κλασικής διαδρομής ως αφέτης, μαζί με τον δήμαρχο Μαραθώνα, Στέργιο Τσίρκα και την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά την εκκίνηση, τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας από τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών γεγονότων στην Αττική. «Κεφαλαιοποιούμε αυτή την εμπειρία μας, ιδίως σε ό,τι αφορά στον οργανωτικό και λειτουργικό τομέα. Επενδύουμε πολύ στην εξωστρέφεια, θέλουμε η Αττική να είναι πρωταγωνίστρια», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η φιλοξενία ανάλογων γεγονότων «μεταφέρει σε όλον τον πλανήτη τη θετική εικόνα της Αττικής, μίας σύγχρονης μητροπολιτικής Περιφέρειας, που εκπέμπει φως, που εκπέμπει την ξεκάθαρη βούλησή μας να την πάμε μπροστά και μόνο μπροστά».

Ο κ. περιφερειάρχης Αττικής, αφού ευχαρίστησε την κ. Σακοράφα για την «άψογη συνεργασία στη διοργάνωση του Μαραθωνίου», υπογράμμισε ότι αυτή η συνεργασία -τόσο με τον ΣΕΓΑΣ όσο και με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση- θα επεκταθεί και στη δημιουργία ενός «μεγάλου διεθνούς δικτύου, στο οποίο θα μπορέσουν να συμμετέχουν όλες οι μεγάλες πόλεις, οι οποίες διοργανώνουν Μαραθώνιους».

«Είμαστε περήφανα συνδιοργανωτές αυτού του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού, με παγκόσμια εμβέλεια», επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ σημείωσε πως όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικητές, ανεξαρτήτως της τελικής κατάταξης, καθώς «η συμμετοχή και μόνο είναι τόσο τιμητική, τόσο ξεχωριστή, τόσο ιδανική για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μεταφέρουν σε όλον τον κόσμο το μήνυμα των αγώνων».

Το μεσημέρι, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ο περιφερειάρχης υποδέχθηκε τους δρομείς που τερμάτισαν πρώτοι, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, την κ. Σακοράφα και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ.

Ο κ. Χαρδαλιάς απένειμε το βραβείο στον πρώτο που έκοψε το νήμα του τερματισμού, τον αθλητή του ΓΑΣ Ιλισσός, Χαράλαμπο Πιτσώλη, νικητή της διοργάνωσης το 2022, ο οποίος εφέτος σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ.

Σημειώνεται ότι στον φετινό 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 73.000 δρομείς από 152 χώρες του κόσμου, εκ των οποίων οι 21.000 στην Αυθεντική Διαδρομή των 42.195 μέτρων από τον Μαραθώνα στο Καλλιμάρμαρο.

