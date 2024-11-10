Άσχημο παιχνίδι της μοίρας για μία ηλικιωμένη σήμερα Κυριακή στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σε γειτονιά του Ηρακλείου όταν μία 80χρονη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της. Ο σκύλος της πήγε γρήγορα κοντά της για να της κάνει «χαρές». Ωστόσο, εκείνη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πάτωμα χτυπώντας το κεφάλι της. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις της στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.