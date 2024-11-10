Λογαριασμός
Ο Τζον Στάμος ψάχνει τις ρίζες του στην Ελλάδα - Η σοκαριστική ανακάλυψη για τον παππού του - Δείτε το trailer

Ο Στάμος, εμφανώς συγκινημένος, αναζητεί την ελληνική του κληρονομιά και για πρώτη φορά και ανακαλύπτει το μυστικό της παιδικής ηλικίας του παππού του

John Stamos: Ψάχνει τις ρίζες του στην Ελλάδα - Η σοκαριστική ανακάλυψη για τον παππού του

Τις ρίζες του στην Ελλάδα αναζήτησε ο δημοφιλής Ελληνοαμερικανός ηθοποιός Τζον Στάμος. 

Ο Στάμος ταξίδεψε στην Ελλάδα και στη γενέτειρά του στην Αρκαδία για να βρει τις ρίζες του σε επεισόδιο του Who Do You Think You Are? (Ποιος Νομίζεις ότι Είσαι;)

Ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, αναζητεί την ελληνική του κληρονομιά στην Εθνική Βιβλιοθήκη και αλλού, μαθαίνει για το χωριό της οικογένειάς του στην Αρκαδία (Κακούρι), και για πρώτη φορά ανακαλύπτει το μυστικό της παιδικής ηλικίας του παππού του, ακούγοντας παράλληλα από πρώτο χέρι για τη δύναμη ψυχής της οικογένειάς του μετά τη γνωριμία με έναν συγγενή που δεν είχε γνωρίσει ποτέ.

Stamos

 

