«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, κυρ-Γιάννη μας» - Το συγκινητικό σκίτστο του Αρκτούρου

Με μια συγκινητική ανάρτηση και ένα τρυφερό, ξεχωριστό σκίτσο, ο Αρκτούρος αποχαιρέτησε τον ιδρυτή του Γιάννη Μπουτάρη, που έφυγε από τη ζωή χθες Σάββατο, σε ηλικία 82 ετών μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρκτούρος γράφει μεταξύ άλλων: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, κυρ-Γιάννη μας.... Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν σταμάτησε να μάχεται για τη φύση, την άγρια ζωή, την ελευθερία, τη διαφορετικότητα για όλους, το δικαίωμα στη ζωή για κάθε πλάσμα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αρκτούρου

«Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετάμε τον Γιάννη Μπουτάρη.Υπήρξε ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και δημιούργησε τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ το 1992, όταν βρέθηκε μπροστά σε μία αρκούδα χορεύτρια, μαζί με τον γιο του Μιχάλη. Το θλιβερό θέαμα που αντίκρυσε τον οδήγησε στην ίδρυση μίας οργάνωσης για την προστασία της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν σταμάτησε να μάχεται για τη φύση, την άγρια ζωή, την ελευθερία, τη διαφορετικότητα για όλους, το δικαίωμα στη ζωή για κάθε πλάσμα.

Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, κυρ-Γιάννη μας.

Σου υποσχόμαστε να συνεχίσουμε το όραμά σου για μια ζωή, στην οποία άνθρωποι, ζώα και φύση θα ζουν αρμονικά και όμορφα.

Το φως σου, η τόλμη σου, η διορατικότητά σου και η βαθιά αγάπη σου για το περιβάλλον και τον άνθρωπο θα μας οδηγεί πάντα».

Πηγή: skai.gr

