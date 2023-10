Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος του 8χρονου ανιψιού του Ελλάδα 14:51, 18.10.2023 linkedin

Ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ανέφερε ότι έπαιζε με τον ανήλικο και κάποια στιγμή τον «γαργάλισε»