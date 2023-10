Ένα κεράκι για τους νεκρούς στη Μέση Ανατολή άναψαν στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης Ελλάδα 14:29, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Παιδάκια από το Ισραήλ ή από την Παλαιστίνη, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο σκληρό και απάνθρωπο» αναφέρει η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών «Σώστε το Παλατάκι»