Θεσσαλονίκη: Πέθανε η 14χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση

Την τελευταία της πνοή άφησε η 14χρονη που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και είχε βρεθεί βαριά τραυματισμένη πεσμένη σε πεζοδρόμιο την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr από πηγές του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” επιβεβαιώνεται πως η ανήλικη πολυτραυματίας έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου με σοβαρές κακώσεις σε όλο της το σώμα, αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ανήλικη βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πεσμένη και βαριά τραυματισμένη σε πεζοδρόμιο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης.

