Βίντεο ντοκουμέντο, που αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μάκη Συνοδινού, απεικονίζει τη στιγμή που η γιαγιά κρατώντας το βρέφος περπατά δίπλα-δίπλα με τον απαγωγέα του στον διάδρομο του σουπερμάρκετ.

Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη γιαγιά του βρέφους που βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο, στην πολύωρη κατάθεσή της υποστήριξε πως ζητιάνευε έξω από το σούπερ μάρκετ, όταν ένας μελαχρινός άντρας με περίεργα χαρακτηριστικά την προσέγγισε.

Του ζήτησε οικονομική βοήθεια και τότε αυτός της πρότεινε να μπουν στο σούπερ μάρκετ και να της αγοράσει ό,τι χρειάζεται.

Κατευθύνθηκαν στον διάδρομο με τις πάνες και εκεί της άρπαξε το βρέφος και εξαφανίστηκε.

Τον μυστήριο αυτό άντρα -όπως είπε η γιαγιά του μωρού- δεν τον είχε δει ποτέ ξανά στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι άντρες της Ασφάλειας είναι πρώτον ο περίεργος αυτός άντρας γιατί άρπαξε το βρέφος, τι σκοπό είχε και φυσικά γιατί το παράτησε στον Άλιμο.

Είναι αυτός μέλος κυκλώματος αγοροπωλησίας βρεφών ή κάποιος με ψυχιατρικά προβλήματα;

Απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα θα δώσουν και τα βίντεο που σήμερα πήραν οι αστυνομικοί από το σούπερ μάρκετ και θα δείξουν αν ισχύουν οι ισχυρισμοί της 43χρονης.

Πηγή: skai.gr

