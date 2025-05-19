Το ελληνικό Κοινοβούλιο τίμησε σήμερα την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με τη φωταγώγηση της πρόσοψης του Μεγάρου του.

Στο κτίριο της Βουλής προβλήθηκε το λογότυπο με το αρχικό γράμμα της αγγλικής λέξης Genocide, το γράμμα G, ως ένδειξη πένθους για τα θύματα της Γενοκτονίας.

Ως έμπνευση για τη δημιουργία του λογοτύπου αποτέλεσε η φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται η πορεία 5.000 ορφανών κοντά στο Χαρπούτ το 1922.

Το ημικύκλιο του γράμματος G μορφοποιείται από ανθρώπινες φιγούρες, οι οποίες συναποτελούν μία πορεία. Σε αυτήν συμβολίζονται οι «πορείες θανάτου» των εκτοπισμένων Ελλήνων του Πόντου, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασε τη ζωή του μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και συνυποδηλώνονται όλα τα δεινά, τα οποία υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας.

Στην απόληξη της πορείας προβάλλει μέσα από τις ανθρώπινες φιγούρες ένα φυτό. Πρόκειται για ένα δεματάκι Αμάραντα. Ο Αμάραντος έχει την ιδιότητα, αφού κοπεί, να διατηρεί για πολλά χρόνια το έντονο κίτρινο χρώμα και το σχήμα των ανθών του.

Η ανθεκτικότητα του φυτού ταυτίζεται με τη δυναμική του Ποντιακού Ελληνισμού, ο οποίος, παρότι υπέστη γενοκτονία από τους Τούρκους και αποκόπηκε από την πατρώα γη, κατόρθωσε να επιβιώσει, διατηρώντας την ιστορική του μνήμη και τον πολιτισμό του. Υποδηλώνεται επίσης, η βαθιά ριζωμένη πεποίθηση πως ο Ποντιακός Ελληνισμός θα συνεχίσει να μεγαλουργεί.

"Καμία λήθη και καμία σιωπή δεν μπορεί να καλύψει τη δολοφονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου κατά τα έτη 1916-1923. Και όπως επισημαίνει με έμφαση η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, «Αν ξεχάσουμε θα χαθούμε»", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για τη φωταγώγηση του κτηρίου της Βουλής στη Μνήμη του μαρτυρικού Ποντιακού Ελληνισμού.

Πηγή: skai.gr

