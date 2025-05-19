Μήνυση για παράβαση καθήκοντος, κατά του εφέτη ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών κατέθεσε η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, θύματος τους δυστυχήματος.

Ειδικότερα, η σύζυγος και οι κόρες του Γεωργίου Κουτσούμπα, κατέθεσαν τη μήνυση σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διά του δικηγόρου τους κ. Βασίλη Ζησιμάτου.

Στη μήνυσή τους, η σύζυγος και οι κόρες του μηχανοδηγού καταγγέλλουν ότι οι ενέργειες του εφέτη ανακριτή όχι μόνο προσβάλλουν βαθιά τη μνήμη του εκλιπόντος συγγενή τους, αλλά και πλήττουν σοβαρά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, χωρίς να υπηρετούν την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της μήνυσης, επικαλούνται τις καταθέσεις εννέα επιβατών – επιζώντων του δυστυχήματος, οι οποίοι κατέθεσαν λίγο μετά το συμβάν, ότι η επιβατική αμαξοστοιχία είχε σταματήσει λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή της από τον σταθμό της Λάρισας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας εξηγεί, ότι «αυτό έγινε προκειμένου να λάβει ο μηχανοδηγός περαιτέρω οδηγίες, όπως επιτάσσει ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας ΟΣΕ, αν και προηγουμένως, όπως είναι γνωστό, ουδέποτε του υπεδείχθη η ακριβής πορεία του».

Επιπλέον, στο κείμενο της μήνυσης, γίνεται επίκληση στη μηνυτήρια αναφορά που έχει κατατεθεί για 11 λεπτά που φαίνεται να «απουσιάζουν» από τα ηχητικά αρχεία, που αφορούν στις συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, τα οποία έχουν κατασχεθεί από την ανάκριση, για να φτάσει στο συμπέρασμα, «ότι έχει εμφιλοχωρήσει αλλοίωση των ηχητικών αρχείων, διότι χρονικά συμπίπτει απολύτως με την ακινητοποίηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Και η χρονική αυτή ταύτιση (ξαφνικής σιωπής στα ηχητικά και ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας) δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες αμφιβολίες, ως προς τη γνησιότητα των συνομιλιών που παραδόθηκαν, όταν τόσο πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τον Σταθμό Λάρισας όσο και αμέσως μετά την τραγική σύγκρουση, ΟΛΕΣ οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα ανά δευτερόλεπτα! Το μοναδικό χρονικό διάστημα «σιωπής» 11 λεπτών, παρουσιάζεται μεταξύ της χρονικής στιγμής που αναχωρεί η αμαξοστοιχία από τη Λάρισα, ακινητοποιείται, λίγα λεπτά μετά, «στη μέση του πουθενά» όπως καταθέτουν οι επιβάτες και διαρκεί έως και την στιγμή της τραγικής σύγκρουσης».

Ειδική μνεία γίνεται στην πρόσφατη κατάθεση επιβάτιδας επιζούσας του δυστυχήματος, η οποία δήλωσε στον Τύπο ότι δέχθηκε πιέσεις από την ανάκριση, προκειμένου να αναθεωρήσει την κατάθεσή της σχετικά με την ολιγόλεπτη στάση του τρένου έξω από τη Λάρισα. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην 30ετή οδηγική εμπειρία του Γεωργίου Κουτσούμπα.

Επισημαίνεται δε, ότι η ανάκριση επιχείρησε να αλλοιώσει καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο σύζυγος και πατέρας τους οδηγούσε την επιβατική αμαξοστοιχία, ακολουθώντας πλήρως τους κανόνες, που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας του ΟΣΕ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.