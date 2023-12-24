Σε 680 ανέρχονται οι παραβάσεις που βεβαίωσαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με τα σκήπτρα να κρατά η παράνομη στάθμευση (624) και ακολουθούν η υπερβολική ταχύτητα (20), η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης (16) και άλλες που δεν διευκρινίζονται (20).

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της τροχαίας, ύστερα από εντολή του γενικού επιθεωρητή αστυνομίας Β. Ελλάδας, αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων Πιερίας, από χθες το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωϊνές ώρες σήμερα, παρείχαν συνδρομή πραγματοποιώντας ελέγχους οχημάτων και διαπίστωσαν συνολικά 74 παραβάσεις που αφορούσαν σε παράνομη στάθμευση.

Η διεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την οδική ασφάλεια, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εξάλειψη των συνθηκών που επιτείνουν τις συνέπειες τους, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι θα συνεχίσει τη δράση της με αμείωτη ένταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

