Κατά 9% αυξημένες είναι οι τιμές σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Eurostat, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας για πανευρωπαϊκό ζήτημα με υποχρέωση κάθε κυβέρνησης να περιορίζει την ακρίβεια, ενώ παράλληλα τόνισε ότι λίγο περισσότερος χρόνος έρευνας οδηγεί του καταναλωτές σε επιλογές φθηνότερες που διαμορφώνουν και τη συμπεριφορά των εμπόρων.

Τα ασυνήθιστα υψηλά αλλά και πρωτοφανή πρόστιμα είναι δεδομένα ενώ συνεχίζει τις έρευνες η Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρόσθεσε. Ερωτηθείς γιατί ελληνικά προϊόντα κοστίζουν λιγότερο στο εξωτερικό, απάντησε: Η αύξηση των τιμών είναι αποτέλεσμα χαμηλότερης παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ελαιόλαδο που παράγεται με κατακόρυφη μείωση από το 50% στην Ισπανία. Η ακριβότερη τιμή εμφανίζεται σε μεσογειακές χώρες οι οποίες καταναλώνουν ελαιόλαδο σε αντίθεση με τη βόρεια Ευρώπη που προτιμούν σπορέλαια κι έτσι οι έμποροι ρίχνουν την τιμή στο ελαιόλαδο για να διατηρήσουν μερίδιο στην αγορά, δελεάζοντας με τιμές ακόμη και κάτω του κόστους.

Αν δηλαδή ελληνικό προϊόν δεν είναι γνωστό, πωλείται φθηνότερα για να αποκτήσει επίδραση στην αγορά του εξωτερικού, σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο.

Ηλεκτρονικές απάτες και ουρές στις εταιρείες ταχυμεταφορών

Έχουμε κατεβάσει 50 -60 ιστότοπους λόγω απάτης, είπε ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και επεσήμανε αυτά που οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα στις διαδικτυακές αγορές:

Να υπάρχουν στοιχεία ΑΦΜ και εμπορικό μητρώο για εξακρίβωση ότι είναι πραγματικό το ηλεκτρονικό κατάστημα και να προσφέρεται ασφαλές περιβάλλον τραπεζικής πληρωμής.

Σχετικά με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, είπε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποχρεώσει παράδοση παραγγελίας νωρίτερα αλλά μπορεί να υποχρεώσει το κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα να είναι ειλικρινές στον χρόνο παράδοσης και να μην δελεάζει με ψευδείς χρόνους σύντομης παράδοσης γιατί, όπως είπε, θα επιβληθούν υψηλά πρόστιμα.

