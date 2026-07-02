Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό των δραστών, στο μικροσκόπιο ο αντιεξουσιαστικός πυρήνας Θεσσαλονίκης

Του Μάκη Συνοδινού

Ένα 24ωρο μετά τη συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατία σε Τούμπα και Πυλαία στη Θεσσαλονίκη οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να συλληφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Το κουβάρι των ερευνών έχουν κληθεί να ξεδιπλώσουν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι εκτιμούν πως οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα, ώστε πρώτον να «χτυπήσουν» τους στόχους τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην προλάβουν να αντιδράσουν οι Αρχές, αλλά και για να είναι ευέλικτοι ως προς τον τρόπο διαφυγής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι άντρες της ΕΛΑΣ, οι τρεις εμπρηστικοί μηχανισμού πυροδοτήθηκαν μεταξύ 4:18 και 4:35 τα ξημερώματα δηλαδή μέσα σε 17 λεπτά.

Όσο για τον αριθμό των δραστών, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές πιστεύουν πως ήταν δύο, οι οποίοι επέβαιναν στη μηχανή, ενώ ερευνούν αν υπήρχαν και τσιλιαδόροι στα σημεία.

Θα «μιλήσουν» τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών;

Αγώνας δρόμου δίνεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου έχουν μεταφερθεί και εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που συνέλεξαν άντρες των ΤΕΕΜ από τα σημεία.

Οι έμπειροι αξιωματικοί ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις για το αν οι μηχανισμοί παραπέμπουν σε κάποια τρομοκρατική οργάνωση -παλαιά ή νεοεμφανιζόμενη- αλλά και αν υπάρχει γενετικό υλικό ή κάποιο αποτύπωμα των δραστών που θα τους οδηγήσει στην ταυτοποίηση τους.

Την ίδια ώρα η αντιτρομοκρατική «σαρώνει» την περιοχή που κινήθηκαν οι δράστες αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στις επιθέσεις.

Στο μικροσκόπιο και οι αντιεξουσιαστές

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο αντιεξουσιαστικός χώρος της συμπρωτεύουσας καθώς επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν.

Παράλληλα, έχει σταλεί αίτημα της ΕΛΑΣ για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να εντοπιστούν τυχόν επικοινωνίες των δραστών πριν ή μετά τις επιθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η τρίτη και πιο σοβαρή επίθεση στη Χαριλάου είχε τραγική κατάληξη, καθώς η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από τους 4 τραυματίες, οι τρεις αναμένεται να πάρουν εξιτήριο, μεταξύ αυτών και ο πατέρας της κ. Νέστορα. Η κ. Νέστορα θα διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω νοσηλεία.

Πηγή: skai.gr

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