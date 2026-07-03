Ραφήνα: Δεμένα τα πλοία έως το Σάββατο λόγω της απεργίας των ναυτεργατών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργία των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφήνας από τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στο λιμάνι έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου.



Η 24ωρη κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν τρία ναυτεργατικά σωματεία, έχει προκαλέσει σοβαρές ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ενώ στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας και ανεπάρκειας των λιμενικών υποδομών.

Οι ναυτεργάτες κάνουν λόγο για ένα λιμάνι που λειτουργεί «στα όρια», τόσο ως προς τη χωρητικότητα όσο και ως προς τις συνθήκες εξυπηρέτησης της αυξημένης κίνησης, ειδικά εν μέσω θερινής περιόδου.

Συγκέντρωση στο «Super Ferry» και πορεία στο Λιμεναρχείο

Το πρωί της Παρασκευής 03/07, πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Super Ferry», με τη συμμετοχή εργαζομένων και συνδικαλιστικών εκπροσώπων.

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς το Λιμεναρχείο Ραφήνας, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν τα αιτήματα των σωματείων σε θεσμικό επίπεδο.

Μετά το πέρας της κινητοποίησης, στο σημείο παρέμειναν μόνο ομάδες περιφρούρησης, καθώς η κύρια μάζα των διαδηλωτών αποχώρησε ενόψει της συνέχισης της απεργίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η σημερινή εικόνα του λιμανιού αποτυπώνει ένα χρόνιο πρόβλημα: την πίεση που δέχεται ένας περιορισμένος λιμενικός χώρος από τον αυξημένο αριθμό δρομολογίων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Καταγγελίες για ασφάλεια και χωρητικότητα

Κεντρικό σημείο των καταγγελιών των ναυτεργατικών σωματείων είναι η επιχειρησιακή ανεπάρκεια του λιμανιού της Ραφήνας. Όπως επισημαίνουν, το λιμάνι διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και έντεκα πλοία.

Αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους, οδηγεί σε καθυστερήσεις, με πλοία να παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση. Οι συνθήκες αυτές, όπως υποστηρίζουν, δημιουργούν ένα πλαίσιο αυξημένου κινδύνου τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους επιβάτες.

Η απεργία χαρακτηρίζεται από τα σωματεία ως «προειδοποιητική» κίνηση πίεσης προς την πολιτεία, με στόχο να ανοίξει άμεσα συζήτηση για την αναβάθμιση των υποδομών και τη συνολική διαχείριση της ακτοπλοϊκής κίνησης στην περιοχή.



Παράνομη η απεργία σύμφωνα με δικαστική απόφαση



Παρά τη δυναμική της κινητοποίησης, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά είχε κρίνει την Πέμπτη την απεργία παράνομη, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ).

Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στην απεργία, επιμένοντας πως τα ζητήματα ασφάλειας υπερβαίνουν τις νομικές αντιπαραθέσεις και απαιτούν άμεση πολιτική παρέμβαση.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο Στέφενσων», με τη στήριξη και του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου.

Νέα σύσκεψη των ναυτεργατών για το ενδεχόμενο συνέχισης της κινητοποίησης

Το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέα σύσκεψη των εργαζομένων, στην οποία θα κριθεί αν η κινητοποίηση θα συνεχιστεί ή θα λήξει με τη συμπλήρωση του 24ώρου.

Παράλληλα, οι ναυτεργάτες προσανατολίζονται σε νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, ζητώντας άμεση συζήτηση για τη λειτουργία του λιμανιού της Ραφήνας και τις συνθήκες που επικρατούν, ειδικά ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, καθώς τα σωματεία κάνουν λόγο για «δομικό πρόβλημα» που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές λύσεις.

Κανονική επανεκκίνηση δρομολογίων από το Σάββατο

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, τα πλοία αναμένεται να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου, με την ακτοπλοϊκή δραστηριότητα να αποκαθίσταται σταδιακά.

Ωστόσο, το αποτύπωμα της σημερινής απεργίας αναδεικνύει εκ νέου τις πιέσεις που δέχεται ένα από τα πιο νευραλγικά λιμάνια της Αττικής, σε μια περίοδο όπου η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο ζενίθ.



Πηγή: skai.gr

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