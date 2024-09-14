Θεσσαλονίκη: Ο 46χρονος είχε παρασύρει ξανά πεζή που παρέσυρε γονείς και παιδί στη Θέρμη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετήχθη το πρωί του Σαββάτου ο 46χρονος οδηγός που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και παρέσυρε ένα ζευγάρι που περπατούσε μαζί με το δύο ετών παιδί του, στην περιοχή της Θέρμης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 46χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί τροχαίο με παράσυρση πεζού οδηγώντας μεθυσμένος! Το 2020, φέρεται να είχε πιάσει τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ και παρέσυρε μια 77χρονη στην Καλαμαρία, τραυματίζοντάς την!

Αυτή ήταν και η μία από τις πέντε φορές που είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στο παρελθόν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα για διάστημα αρκετών μηνών.

Το χρονικό της παράσυρσης της οικογένειας στη Θέρμη



Το τροχαίο έγινε γύρω στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας παρέσυρε και τραυμάτισε τα τρία άτομα στη συνδετήρια οδό της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου με την Περαία, στο ύψος των εγκαταστάσεων ιδιωτικού ΚΤΕΟ.

Ο 46χρονος τέθηκε υπό κράτηση και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο άνδρας την επόμενη μέρα οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος του απήγγειλε την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης από άτομο που δεν είναι σε θέση να οδηγήσει λόγω αλκοόλ με αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη δύο ατόμων και την πλημμελληματικού χαρακτήρα της σωματικής βλάβης κατά συρροή.

Ο 46χρονος οδηγός φέρεται να είπε ότι είχε πιει ένα ποτήρι τσίπουρο.

Πηγή: skai.gr

