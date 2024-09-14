Αφίδνες: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε πεσμένα δέντρα στις Αφίδνες - Από θαύμα γλίτωσε ο μηχανοδηγός

Μια νέα τραγωδία αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή, όταν η αμαξοστοιχία 1531 που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα προσέκρουσε σε πεσμένα δέντρα μεταξύ των σταθμών Σφενδάλης και Αφιδνών, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές και να ακινητοποιηθεί.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ανήρτησε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης στο facebook, τα τεράστια κλαδιά έχουν μπει μέσα στην καμπίνα του μηχανοδηγού.

Λόγω της πτώσης των δέντρων και των ζημιών που προκλήθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή, η κυκλοφορία στο τμήμα Αφίδνες – Χαλκίδα θα γίνεται με λεωφορεία.

Επίσης, τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα γίνονται με λεωφορεία, μέχρι την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Αφίδναι – Οινόη.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, δεν υπήρξε τραυματισμός επιβατών ή προσωπικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.