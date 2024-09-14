Eπεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα: 12χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε 14χρονο

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας 12χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, 12χρονος προσέγγισε έναν 14χρονο, του επιτέθηκε και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με γροθιές στο κεφάλι και κλωτσιές στα πόδια, ενώ παράλληλα τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα ο 14χρονος να πέσει σε μαντρότοιχο και να υποστεί εκδορά στο ύψος της λεκάνης.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Παράλληλα, οι γονείς του 12χρονου υπέβαλλαν μήνυση σε βάρος του 14χρονου και των γονέων του για σωματικές βλάβες και παραμέληση της εποπτείας του αντίστοιχα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Την προανάκριση ενεργεί το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.