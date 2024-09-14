Για το πως αποφεύχθηκε η παρ'ολίγον μετωπική σύγκρουση τρένων του προαστιακού κοντά στο σταθμό των Αγίων Αναργύρων περιέγραψε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 1210, Δημήτρης Κουτσιάφτης.

«Ο συνάδελφος ξεκίνησε την αμαξοστοιχία βγάζοντας αναγγελία, ως έπρεπε και εγώ μέσω του ασυρμάτου του φώναξα 1307 σταμάτα, έχω φύγει εδώ και ώρα από την Αθήνα. Αν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Εκείνη την ώρα αντιλήφθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά, προχώρησα σε πλήρη πέδη της αμαξοστοιχίας για μείωση ταχύτητας αλλά ταυτόχρονα να μην αντιληφθούν οι επιβάτες ότι υπάρχει κίνδυνος. Μας χώριζε περίπου ένα χιλιόμετρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν είχα αντιληφθεί ότι υπάρχει κίνδυνος δεν θα είχαμε προλάβει να κάνουμε τίποτα. Έπρεπε το ΣΚΑ να ενημερώσει τον συνάδελφο να περιμένει», πρόσθεσε.

