Ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, 26χρονη βρεφονηπιοκόμος δεν αντιλήφθηκε ότι κοριτσάκι ηλικίας 2,5 ετών έφυγε μόνο του από τον παιδικό σταθμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβάν έγινε σε παιδικό σταθμό της Πυλαίας.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της νεαρής βρεφονηπιοκόμου, η οποία αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η βρεφονηπιοκόμος παρέλαβε το κοριτσάκι και το οδήγησε σε αίθουσα απασχόλησης.

Χωρίς να γίνει αντιληπτό όμως το ανήλικο βγήκε εκτός κτιρίου, όπου τελικά εντοπίστηκε να κινείται στον πλακόστρωτο δρόμο.

Η ανήλικη παραδόθηκε στη μητέρα της και είναι καλά στην υγεία της.

Πηγή: skai.gr

