Απολογείται αυτήν την ώρα ο 44χρονος, που κατηγορείται ότι βίασε τουλάχιστον 10 φορές, τη 16χρονη φίλη του γιου του.

Γύρω στις 10:00 το πρωί ο φερόμενος ως δράστης του βιασμού της ανήλικης, έφτασε στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 44χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος του τετελεσμένου βιασμού αλλά και κατ΄εξακολούθηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, την οδηγούσε με το όχημά του στον Κολωνό σε ένα οικόπεδο και μέσα στο αμάξι την εξανάγκαζε να συνευρίσκονται ερωτικά.

Η 16χρονη αποκάλυψε τον εφιάλτη που ζούσε αρχικά σε φιλικό της πρόσωπο και στη συνέχεια στον πατέρα της, ο οποίος έκανε καταγγελία στην Αστυνομία που παγίδευσε τον 44χρονο.

Ο πατέρας κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος είχε προβεί τουλάχιστον 10 φορές σε κακοποιητικές πράξεις σε βάρος της 16χρονης κόρης του, παρά τη θέλησή της, υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμών, από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι πριν λίγες μέρες. Φέρεται να της έλεγε ότι θα κάνει κακό στην ίδια αλλά και στην οικογένειά της.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος γνώριζε την ανήλικη μέσω του γιου του, εντοπίστηκε να περνά με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι της 16χρονης, το βράδυ της Πέμπτης.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, που τον παρακολουθούσαν, του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά είχε περικυκλωθεί από αστυνομικούς που είχε σπεύσει και συνελήφθη.

