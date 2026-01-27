Ρουμανία: Οπαδοί του ΠΑΟΚ οι επτά επιβεβαιωμένοι νεκροί του δυστυχήματος

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Το ελληνικό υπουργείο Eξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις αρχές της Ρουμανίας.

Στις 17.00 μεταβαίνει προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

