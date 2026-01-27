Λογαριασμός
Ρουμανία: Οπαδοί του ΠΑΟΚ οι επτά επιβεβαιωμένοι νεκροί του δυστυχήματος

Στο σημείο μεταβαίνει προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών

Δυστύχημα στη Ρουμανία

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Το ελληνικό υπουργείο Eξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις αρχές της Ρουμανίας

Στις 17.00 μεταβαίνει προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

