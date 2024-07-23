Την τελευταία του πνοή άφησε ο 14χρονος ο οποίος σήμερα το πρωί είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν ένα τρακτέρ ανετράπη στην περιοχή της Νέας Απολλωνίας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 10:00 στο 56ο χλμ της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Καβάλας στο ύψος της Νέας Απολλωνίας, όταν το τρακτέρ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Από το συμβάν τραυματίστηκε ο 61χρονος οδηγός του τρακτέρ και ο 14χρονος ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Γ. Γεννημάτας” όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Ο 61χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Τροχαία Ασπροβάλτας.
