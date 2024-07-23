Συνελήφθη χθες (22 Ιουλίου 2024) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, ένας 32χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 3 άτομα συνεργοί του συλληφθέντα.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε από τη μελέτη του τρόπου ενέργειας (modus operandi) τους και τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι δράστες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα (συμμορία) και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διέπρατταν κλοπές σε τουριστικά καταλύματα απ’ όπου αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή, ειδή ρουχισμού-ένδυσης, ρολόγια και προσωπικά αντικείμενα.

Η αποδόμηση και ο τερματισμός της εγκληματικής τους δραστηριότητας είναι αποτέλεσμα υλοποίησης στοχευμένου αστυνομικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο του οποίου εντοπίσθηκε υπαίθριος χώρος «καβάτζα», όπου διέμεναν προσωρινά εντός σκηνής και απέκρυπταν τη λεία τους ανάμεσα σε βράχους.

Από τα ανευρεθέντα πειστήρια και την ανάλυση των δεδομένων της υπόθεσης έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών χρήματων και αντικειμένων η αξία των οποίων εκτιμάται πάνω από 55.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των πειστηρίων βρέθηκε κυνηγετικό όπλο το οποίο είχε κλαπεί το 2022.

Κατά την αναζήτηση των δραστών περιπολούντες αστυνομικοί και στελέχη Ο.Π.Κ.Ε. χθες πρώτες πρωινές ώρες εντόπισαν τους κατηγορούμενους, να κινούνται πλησίον της «καβάτζας», οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο έλεγχο τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο αργότερα κατά τη εξέλιξη των ερευνών εντοπίσθηκε εκ νέου ο 32χρονος και συνελήφθη καθώς επιχείρησε να διαφύγει.

Ο 32χρονος συλληφθείς οδηγηθείτε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Μέρος των κατασχεθέντων ευρημάτων που αναγνωρίστηκε, αποδόθηκε.

Σημειώνεται ότι, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο πρόγραμμα ασφάλειας και αστυνόμευσης, που στοχεύει στη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.



