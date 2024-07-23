Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έλεγχοι στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης για την αντιμετώπιση της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ευχαρίστησε τους 100 κτηνιάτρους που πραγματοποιούν όλους τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Με τη δική σας δύναμη, αφοσίωση και την αγαστή συνεργασία ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς και τους κτηνοτρόφους, είμαστε σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία».

Σημειώνεται ότι επί του πεδίου βρίσκονται κτηνίατροι από το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΦΕΤ, τον ΕΛΓΟ, τον ΕΛΓΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΑΠΘ, των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και άλλων Περιφερειών, καθώς επίσης και του Ελληνικού Στρατού, ενώ σημαντικό έργο επιτελεί και η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας-ΥΠΑΑΤ, σήμερα ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στην πρώτη ζώνη προστασίας στο Δομένικο Ελασσόνας και σε σύνολο 59 μονάδων, βρέθηκαν 4 θετικές με κρούσματα.

Οι κλινικοί έλεγχοι στη ζώνη προστασίας των 3χλμ στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Λάρισας έχουν ολοκληρωθεί.

Στο πεδίο βρίσκονται από σήμερα περισσότεροι από 100 κτηνίατροι και κτηνιατρικοί υπάλληλοι, με 34 συνεργεία και επικεφαλής τον γγ του ΥΠΑΑΤ Γιώργο Στρατάκο, διενεργώντας ελέγχους.

Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και στις δύο ζώνες επιτήρησης (των 10χλμ). Συνολικά και στις δύο Περιφερειακές Ενότητες θα έχουν ελεγχθεί γύρω στα 125.000 ζώα (14.000 στην ΠΕ Τρικάλων και άνω των 110.000 στην ΠΕ Λάρισας).

