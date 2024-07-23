Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου ύστερα από ανατροπή τρακτέρ

Ένας 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, το πρωί, όταν ανετράπη το τρακτέρ που φαίνεται ότι οδηγούσε ο 61χρονος θείος του, στην περιοχή της Νέας Απολλωνίας του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με τον ανήλικο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται. Τραύματα φαίνεται να υπέστη και ο 61χρονος οδηγός που διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Ασπροβάλτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

