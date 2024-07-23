Φωτιά καίει σε δασική έκταση, δύσβατο σημείο και στην περιοχή Ξηρογιάννης του δήμου Δελφών Φωκίδας. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εστάλη μήνυμα από το 112 όσοι πολίτες βρίσκονται στην περιοχή Μισόκαμπος να απομακρυνθούν προς Δεσφίνα.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε και στην Επισκοπή Ιεράπετρας Κρήτης σε χαμηλή βλάστηση και λίγο πριν τις 5 το απόγευμα εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε δασική έκταση στην περιοχή Πάτημα Εξαμιλίων Κορίνθου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Άκρη Ελασσόνας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατο σημείο, στο βουνό, σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Σκάφη Κοζάνης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

