Καθήκοντα νέου επιχειρησιακού υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) αναλαμβάνει ο δρ. Γιάννης Παυλόσογλου, υψηλόβαθμο στέλεχος Κυβερνοασφάλειας με 20ετή εμπειρία στους τομείς αξιολόγησης και διαχείρισης ρίσκου και διασφάλισης πληροφοριών.

Ο Γιάννης Παυλόσογλου με διακεκριμένες σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία, αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ΕΑΚ, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και την υλοποίηση στρατηγικών ανθεκτικότητας. Έχοντας διακριθεί για την ικανότητά του να εφαρμόζει προηγμένα πρότυπα ασφάλειας, έχει κατοχυρώσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών όπου εργάστηκε, σε περιβάλλοντα υψηλής αβεβαιότητας και εν δυνάμει απειλών.

«Η πλούσια επαγγελματική διαδρομή και η βαθιά γνώση των ζητημάτων κυβερνοασφάλειας καθιστούν τον Γιάννη Παυλόσογλου την κατάλληλη επιλογή για τη θέση του εκτελεστικού υποδιοικητή της Ενικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και υπογράμμισε ότι «η ευρεία κατάρτισή του θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΑΚ. Η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών απαιτούν εξειδίκευση, προσήλωση και αντίληψη των σχετικών ζητημάτων, τα οποία βάσει της πορείας του ο νέος υποδιοικητής διαθέτει».

Καλωσορίζοντας τον δρ. Γιάννη Παυλόσογλου στην ομάδα της ΕΑΚ ο διοικητής, Μιχαήλ Μπλέτσας επεσήμανε ότι «ο νέος υποδιοικητής με τις εξειδικευμένες σπουδές και την εκτεταμένη εμπειρία του σε καίριες θέσεις μεγάλων οργανισμών, έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας και ανθεκτικότητας των οργανισμών αυτών απέναντι σε ψηφιακές απειλές. Η μετάβασή του στην ΕΑΚ από τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί ορόσημο για την επίτευξη των στόχων της Αρχής. Προσβλέπουμε στην εμπειρία, και στις ικανότητές του».

Από την πλευρά του ο νέος υποδιοικητής, Γιάννης Παυλόσογλου τόνισε ότι «είναι τιμή μου που αναλαμβάνω καθήκοντα επιχειρησιακού υποδιοικητή στην ΕΑΚ. Στα έξι χρόνια από την ίδρυσή της, η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας έχει εναρμονιστεί με ευρωπαϊκές οδηγίες, βοηθώντας στην προστασία ζωτικών υποδομών της Ελλάδας. Παράλληλα, έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες, όπως με τον ENISA, και επιδεικνύει ταχεία ανταπόκριση σε κυβερνοαπειλές. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω την ευκαιρία να συμμετέχω στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, βοηθώντας να διασφαλιστεί μια ψηφιακά ανθεκτική Ελλάδα, όπου η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων είναι θεμέλιο προόδου και ανάπτυξης».

Βιογραφικό Γιάννη Παυλόσογλου

Ο Γιάννης Παυλόσογλου είναι στέλεχος με πολυετή θητεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, εξειδικευμένος στη διαχείριση ρίσκου και τη διασφάλιση πληροφοριών. Έχει εφαρμόσει διεθνή πρότυπα ασφάλειας, όπως αυτά του NIST, BSI και ISO, καθώς και πρότυπα επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Έχει ιδρύσει την εταιρεία KIBERNA και έχει ηγηθεί ως UK Chief Information Security Officer στην UBS. Έχει υπάρξει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Information System Security Certification Consortium (ISC2), όπου το 2023 ήταν πρόεδρος. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής στρατηγικής αλλαγής και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας στην UBS. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων πληροφορικής.

Είναι κάτοχος PhD in Engineering for Secure Protocol Design και Bachelor of Engineering in Computer Systems Engineering από το University of Warwick, στη Μεγάλη Βρετανία.

