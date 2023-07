Ξαναγυρίζουν οι δείκτες του άνθινου ρολογιού της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα 14:08, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πλέον το άνθινο ρολόι της πλατείας Αριστοτέλους απέκτησε έναν ολοκαίνουριο μηχανισμό, αφού ο παλαιότερος είχε υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές και η τεχνολογία του ήταν ξεπερασμένη, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτο να βρεθούν ανταλλακτικά