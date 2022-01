Έκκληση για βοήθεια κάνει μέσω του GRTimes.gr η οικογένεια του μικρού Ραφαήλ από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, που χρειάζεται να υποβληθεί σε τέταρτο χειρουργείο για την καρδιά του. Η οικογένεια βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση και η διαβίωση της γίνεται υπό άθλιες συνθήκες.



Ο μικρός Ραφαήλ είναι έξι ετών και διαμένει στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πραγματοποιήσει ένα ακόμη μπαλονάκι για να παραμείνει καλά στην υγεία του. Συγκεκριμένα, από 18 ημερών εμφάνισε πυρετό και πρόβλημα στην καρδιά. Από τότε, όπως τονίζει η μητέρα του στο GRTimes.gr έχει κάνει τρία μπαλονάκια μαζί με καρδιακό καθετηριασμό.

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μέχρι να κλείσει τα 12 έτη να κάνει εγχείρηση ανοικτής καρδιάς, όπως τονίζουν οι γιατροί της οικογένειας. «Η κατάσταση μας είναι πολύ δύσκολη. Οικονομικά ίσα ίσα που τα βγάζουμε πέρα. Για το κάθε μπαλονάκι θέλουμε περίπου 4.000 ευρώ, διότι δεν υπάρχει ασφάλιση. Υπάρχει πιθανότητα να μείνουμε χωρίς νερό και ρεύμα, γιατί δεν μπορούμε να εξοφλήσουμε τους λογαριασμούς. Ο Ραφαήλ κάθε εβδομάδα θέλει ένα αξιοσέβαστο ποσό για την διατροφή του, επειδή πρέπει να βάζει κιλά ώστε να παραμένει καλά στην υγεία του… κάτι που δεν γίνεται όμως» τονίζει η μητέρα του 6χρονου στο GRTimes.gr

Σύμφωνα με την κ. Μαρία (μητέρα του Ραφαήλ), πριν από έξι μήνες έγινε ακόμη μια επέμβαση με καυτηριασμό στο σημείο. «Ξεβουλώσαμε ακόμη πέντε εκατοστά, αλλά θέλει δουλειά, υπομονή και χρήματα. Το πρώτο μπαλονάκι είχε αποτύχει όταν ήταν μωρό, έπειτα το δεύτερο και τρίτο πέτυχε, όμως φοβόμαστε για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Δεν παίρνει βάρος, έχει δύσπνοια και κουράζεται εύκολα. Οι γιατροί μας είπαν ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα τυχαίνει σε 1/10 παιδιά».

Επιπλέον, το σπίτι που μένει η οικογένεια όπως θα δείτε στις φωτογραφίες και τα βίντεο του GRTimes.gr είναι σε κακή κατάσταση. «Ζητούμε τη στήριξη του κόσμου για να βοηθήσουμε το παιδί μας. Επίσης, αναζητώ κι εγώ εργασία. Ο άντρας μου επιτέλους βρήκε πριν δύο μέρες και σιγά σιγά προσπαθούμε να βλέπουμε τα πράγματα πιο θετικά».

Στη συγκεκριμένη προσπάθεια, συμμετέχει ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Παιδική Χαρά» με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, ο οποίος αναφέρει στο GRTimes.gr τα εξής: «Είναι μία δύσκολη περίπτωση και προσπαθούμε όσο είναι εφικτό να στηρίξουμε την οικογένεια οικονομικά αλλά και με όποιον άλλο τρόπο μπορούμε. Ο μικρός Ραφαήλ δίνει τον δικό του αγώνα και πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια διευκολύνοντας όσο περισσότερο γίνεται τη ζωή του παιδιού».

Παρακάτω οι λογαριασμοί για όποιον επιθυμεί να βοηθήσει:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας.

Πηγή: grtimes.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις