Σε ρυθμούς αποκριάς «χορεύει» σήμερα η Θεσσαλονίκη και παρά το τσουχτερό κρύο, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου από την Κεντρική Μακεδονία πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, συμμετέχοντας έτσι στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά, με κεντρικό θέμα την Ντίσκο.

Στην πλατεία του Λευκού Πύργου, που αποτέλεσε το σημείο συγκέντρωσης των καρναβαλιστών και αφετηρία της παρέλασης, βρέθηκαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Βασίλης Γάκης.

«Χρειαζόμαστε όλοι ενέσεις αισιοδοξίας, χαράς και χαμόγελου και σήμερα η Θεσσαλονίκη για λίγες ώρες θα τις παρέχει αυτές τις ενέσεις», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και επισήμανε πως αυτό το κίνημα που ξεκίνησε πέρυσι αυθόρμητα, ο Δήμος το μετέτρεψε σε έναν οργανωμένο θεσμό και τουριστικό προϊόν. τονώνοντας παράλληλα την οικονομία της πόλης.

Για την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης, ο κ. Αγγελούδης σημείωσε ότι αρχής γενομένης από σήμερα -από τις 14.00 έως και τις 20.00-, θα ισχύει δύο Κυριακές το μήνα και το καλοκαίρι θα γίνει ανάλυση του μέτρου για να εξεταστεί αν πρέπει να επεκταθεί, όπως τόνισε.

Τον ρυθμό στην έναρξη της πομπής τον καρναβαλιστών δίνουν μπάντες κρουστών από τη Βόρεια Ελλάδα και οι πρωτότυπες στολές των συμμετεχόντων μαγνητίζουν τα βλέμματα των χιλιάδων θεατών που παρακολουθούν την παρέλαση.

Στην καρναβαλική παρέλαση συμμετέχουν περισσότερα από 90 γκρουπ, με 35 θεματικές ενότητες και οι χιλιάδες συμμετέχοντες ξεδιπλώνουν τη φαντασία τους μέσω των ευφάνταστων στολών εμπνευσμένες από τηλεοπτικές σειρές όπως master chef, πειρατές της Καραϊβικής και casa de papel, κυριαρχούν οι σούπερ ήρωες, τα στρουμφάκια και οι γοργόνες, ενώ δεν λείπουν οι μπανάνες, οι χίπις, αλλά και οι εξωγήινοι και οι γιατροί. Ξεχωριστή θέση έχουν τα γκρουπ των μαθητών των σχολείων και οι πρόσκοποι, αλλά και οι γονείς με τα παιδιά τους που επέλεξαν να ντυθούν από …πιτόγυρα μέχρι και …τρίγωνα πανοράματος.

Η καρναβαλική παρέλαση, τη διοργάνωση της οποίας ανέλαβε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης» και βρίσκεται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00 από τον Λευκό Πύργο και διέσχισε τις κεντρικές οδούς της πόλης: Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και Λεωφόρος Νίκης. Στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Αριστοτέλους πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό θέαμα, σε συνεργασία με σχολές χορού της Θεσσαλονίκης που ξεσήκωσε όλους τους παρευρισκόμενους, ενώ το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι συνεχίζεται με το Dj Disco Party στην πλατεία Αριστοτέλους με τους: Souled Out που θα ερμηνεύσουν disco επιτυχίες των 80s, την Mania the ABBA Tribute, μια μοναδική μουσική παράσταση που αναβιώνει τη μαγεία των ABBA με εκρηκτικότητα και μοναδικές ερμηνείες και τον DJ Eros, που θα κρατήσει τον ρυθμό ψηλά με δυνατές επιλογές των 80s και 90s.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

