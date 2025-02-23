Λογαριασμός
Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του σοβαρού τροχαίου που έστειλε 4χρονο στο Καραμανδάνειο

Μεθυσμένος ο πατέρας του, έβαλε το μικρό στην αγκαλιά του για να οδηγήσει - Με ελαφρά τραύματα το παιδάκι στο νοσοκομείο

Καραμανδάνειο

Σοκ προκαλούν οι νεότερες πληροφορίες, για το τροχαίο που συνέβη στην Ηλεία με τον 4χρονο να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, ο πατέρας είχε βάλει τον 4χρονο γιο του να οδηγήσει, κρατώντας τον στην αγκαλιά του! Οι επικίνδυνες αυτές συνθήκες, φαίνεται να προκάλεσαν το τροχαίο από το οποίο τραυματίστηκαν επίσης και ο πατέρας και ο οδηγός του άλλου οχήματος με το οποίο συγκρούστηκαν μετωπικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας όχι μόνο είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά τα επίπεδα κατά την ανίχνευση από τους αστυνομικούς ήταν πάρα πολύ παραπάνω από το επιτρεπτό!  

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Πιο συγκεκριμένα ο αλλοδαπός άνδρας, οδηγώντας αυτοκίνητο με συνεπιβάτη το ανήλικο τέκνο του, ηλικίας τεσσάρων ετών, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο ελαφρύς τραυματισμός των δυο οδηγών και του ανήλικου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε από οικείους του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

