Σύνταγμα: Μεγάλη συγκέντρωση για την 3η επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η ουκρανική κοινότητα της Αθήνας διοργάνωσε την Κυριακή πορεία και συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος, με αφορμή την τρίτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η εκδήλωση, που ξεκίνησε στις 15:00 από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» με πορεία προς το Σύνταγμα, περιλάμβανε ομιλίες, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία Global Alarm.



Στο πλαίσιο της διαδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενεργοποίησαν ηχητικά σήματα συναγερμού, υπενθυμίζοντας ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην παγκόσμια εκστρατεία #StandWithUkraine, με στόχο την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για τις επιπτώσεις της ρωσικής επιθετικότητας.



Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελλάδα για τη συνεχή στήριξή της στην Ουκρανία και κάλεσαν το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις.

