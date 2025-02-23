Εκτός εαυτού φαίνεται ότι βγήκε ένας 58χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν διαπίστωσε ότι αστυνομικός της Τροχαίας τού είχε κόψει κλήση για παράνομη στάθμευση.

Εν μέσω ύβρεων και απειλών, ανέβηκε στο φορτηγό του χτυπώντας στο πόδι τον αστυνομικό, ενώ πραγματοποιώντας αντικανονικούς ελιγμούς αποπειράθηκε άλλες δύο φορές να τον τραυματίσει κι ανέτρεψε την υπηρεσιακή του μηχανή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο 58χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα, καθώς εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση εξύβριση και απειλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.