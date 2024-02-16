Συνελήφθησαν, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκηδόνας, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, τρία νεαρά άτομα που εμπλέκονται σε περίπτωση ληστείας σε κατάστημα στην περιοχή της Χαλκηδόνας.

Πρόκειται για ανήλικους Ρομά ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους, το πρωί της περασμένης Τρίτης, με όχημα που είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, προσέγγισαν κατάστημα πώλησης χαρτικών στην περιοχή της Χαλκηδόνας, το οποίο διέρρηξαν και αφαίρεσαν από το εσωτερικό διάφορα προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι οι δράστες κατά τη διαφυγή τους εμβόλισαν με το όχημα τους τον 39χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος είχε προστρέξει στο σημείο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε επίσης ότι οι νεαροί πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης, διέρρηξαν καφετέρια στην περιοχή του Άδενδρου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αφαίρεσαν αλκοολούχα ποτά και μία τηλεόραση.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων σε βάρος των γονέων των ανωτέρω, ενώ το αφαιρεθέν όχημα εντοπίστηκε, εντός αρδευτικού καναλιού στην περιοχή της Χαλκηδόνας και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.

