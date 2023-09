Συγκέντρωση Αρμένιων σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ελλάδα 12:00, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η αρμενική νεολαία καλεί σε διαμαρτυρία, στις 18:00, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Αριστοτέλους