Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση στο ΑΠΘ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι 38 νεαροί που συνελήφθησαν στην αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 20 Φεβρουαρίου λόγω απουσίας μαρτύρων αστυνομικών, ενώ το δικαστήριο όρισε την άρση της κράτησής τους.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για απείθεια όσοι αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν.

Ελεύθεροι αφέθηκαν από το αυτόφωρο οι 38 νεαροί που συνελήφθησαν κατά την μεταμεσονύχτια αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης - όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν - ανέβαλε την υπόθεση για την Παρασκευή (20/2), λόγω απουσίας μαρτύρων - αστυνομικών. Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους. Όλοι δήλωσαν ότι είναι φοιτητές.

Εις βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια.

Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς άτομα για να συμπαρασταθούν στους συλληφθέντες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

